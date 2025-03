Ilrestodelcarlino.it - "Un milione per riqualificare la pista d’atletica"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cattolica sogna con il turismo sportivo ed ora da Palazzo Mancini giunge conferma che si crede sempre di più anche nell’atletica e nel futuro di questo sport sul territorio locale. Proprio in questa direzione la sindaca Franca Foronchi ha annunciato un’operazione molto importante per ristrutturare laall’interno dello stadio Calbi: "Vogliamo realizzare una nuovaall’altezza di meeting nazionali ed internazionali – conferma la prima cittadina –, ma per fare questo l’investimento è importante, parliamo di cifre di circa 1e 300mila euro circa. Noi come ente pubblico siamo pronti a fare la nostra parte, ma naturalmente diventa fondamentale intercettare anche un bando europeo per impianti sportivi di questo tipo, in grado di finanziare un’opera del genere che completerebbe un quadro di strutture davvero d’eccellenza a Cattolica.