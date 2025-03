Lettera43.it - Un drone russo ha sorvolato più volte il centro di ricerca Ue sul Lago Maggiore

Un misteriosodi fabbricazione russa hain almeno cinque occasioni ilcomune di(Jrc) della Commissione europea a Ispra, cittadina in provincia di Varese sulle sponde del. Lo riporta il Corriere della Sera, spiegando che l’allarme è stato lanciato dallo stesso istituto di. Il velivolo a comando remoto è stato intercettato tramite un sistema di rilevamento sperimentale: si teme lo spionaggio industriale, in quanto potrebbe essere stato dotato di strumentazioni in grado di fotografare e rilevare obiettivi nei minimi dettagli, anche nelle ore notturne.Ildidella Commissione Ue si trova in una no fly zoneFondato nel 1960 come sito dinucleare, ilComune disituato a Ispra rappresenta il terzo sito più grande della Commissione europea dopo Bruxelles e Lussemburgo.