Dayitalianews.com - Un drammatico incidente stradale nelle prime ore del mattino: ragazza di 29 anni trasportata d’urgenza in ospedale. Ferita un’altra donna. Il fatto lungo la superstrada Ferentino – Alatri

Auto si ribalta alleluci dell’alba: 29enne inUn risveglioquello di oggi sullain direzione, dove intorno alle 5:20 delsi è verificato un violento. Una Fiat 500X, con a bordo due giovani donne, si è improvvisamente ribaltata in prossimità di una curva, per cause ancora in fase di accertamento. Fortunatamente nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nello scontro.L’intervento dei soccorsi: una delle due ragazze in gravi condizioniSul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, che hanno prestato lecure alle due occupanti del veicolo. La conducente, una 29enne residente ad, è stataall’Spaziani di Frosinone, dove è attualmente ricoverata in codice rosso.