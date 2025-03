Lanazione.it - Un anno di Borgo dei borghi: "Peccioli adesso ha acquisito la consapevolezza del potenziale"

Unvissuto intensamente. Unin cui ecco, ilche punta gli zoccoli e sfonda: perché ildeinon è solo un suggello simbolico, ma rappresenta ladi un’amministrazione comunale e di tutta la comunità nell’essere protagonisti di un passo non solo nel qui e ora, ma in un respiro collettivo che si rivolge costantemente al domani. Sindaco Renzo Macelloni, cosa è accaduto dal 31 marzo 2024, quandofu incoronatodei? "Quella sera di Pasqua, appunto. una bella sorpresa che arrivò nel momento in cui si era sviluppata già una maturità. Faccio un esempio: nel 2018 Artribune decretò Ghizzano tra i luoghi più cliccati al livello nazionale. E negli ultimi anni si è sviluppata una grande attenzione su. Quindi ildeiè l’impronta consapevole di un percorso avviato.