Ilfattoquotidiano.it - ‘Un alieno in patria’, esordio talk di Gomez su Rai3. Fini: “Il kit di sopravvivenza della commissaria Ue? Ridicolo”

“Ho visto cose che voi umani.”. Peterin versione replicante alla Blade Runner. Esordisce così il direttore del FattoQuotidiano.it con il suo nuovo programma L’in patria, andato in onda alle 2015 sabato sue che ha registrato 677mila spettatori e il 3,67 di share. Diviso in due parti, la prima come unclassico, la seconda come racconto fitto e senza filtri dei casi di attualità politica più eclatantisettimana; e tra le pieghe e le tensioni del dibattito le anarchiche incursioni comiche di Paolo Rossi.Inevitabile l’apertura di dibattito sul temaguerra possibile, presunta, imminente, partendo dall’oramai celebre video sul kit diper 72 ore pubblicato dallaeuropea per la gestionecrisi. Video che perfino il compassato Gianfranco, ex leader di Alleanza Nazionale, antiputiniano di ferro, ha osato dere “”.