Ilfattoquotidiano.it - Ue, Tajani replica a Salvini: “Non abbiamo bisogno di sfasciacarrozze. Sulla cittadinanza andremo avanti”

“Stiamo lavorando per far sì che l’Europa sia sempre più la casa di tutti. Noi in Europa dobbiamo costruire, nondidi donne e uomini di buon senso che facciano una buona politica per proteggere l’interesse di mezzo miliardo di persone, fra i quali ci siamo noi”. Antonioindirettamente a Matteonell’ennesima puntata dello scontro a bassa intensità in corso tra i due vicepremier e i rispettivi partiti, Forza Italia e la Lega. Sabato il ministro dei Trasporti e leader del Carroccio ha attaccato a testa bassa Ursula von der Leyen e il suo piano di riarmo, definendo la presidente della Commissione Ue “una tedesca che fa gli interessi dei tedeschi“: “La burocrazia di Bruxelles è sicuramente dannosa, sia per noi che per chiunque altro.