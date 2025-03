Lapresse.it - Ue, Tajani: “Non vogliamo Italia federale, abbiamo bisogno di Europa”

Leggi su Lapresse.it

“Ma dove andremmo noi da soli nel momento della competizione globale? Rischieremmo di diventare la colonia di qualcuno. Ecco perché nongli Stati Uniti d’, cioè un’l’, ce la teniamo così com’è e va benissimo. Noiun’, un’in cui possiamo essere protagonisti, contare, far valere il ruolo dell’, delle nostre idee e della nostra storia.di, che non è quella dei burocrati che sono stato io per primo a condannare, in questo momento particolare di grandi cambiamenti”. Così il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di Forza, Antonio, in videocollegamento al convegno ‘Una bussola per la competitività europea’, organizzato da FI, in corso a Firenze.