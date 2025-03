Lapresse.it - Ue: Tajani, non abbiamo bisogno di sfasciacarrozze

Milano, 30 mar. (LaPresse) – “Quello a Forza Italia è stato veramente un voto utile, a chi vuole costruire. Noi vogliamo costruire. Anche quando facciamo delle critiche, facciamo sempre delle critiche costruttive.le idee chiare e un collegamento forte con l’Italia che produce e che lavora. Stiamo lavorando per far sì che l’Europa possa essere sempre più la casa di tutti. Noi in Europa dobbiamo costruire, nondidi donne e uomini di buonsenso, che facciano una buona politica per proteggere l’interesse di mezzo miliardo di persone, fra cui noi”. Così il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio, in videocollegamento al convegno ‘Una bussola per la competitività europea’, organizzato da FI, in corso a Firenze.