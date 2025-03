Sbircialanotizia.it - Ue, Follini: “Agenda globale va messa al riparo da controversie casalinghe”

Leggi su Sbircialanotizia.it

“C’è qualcosa di eccessivo nel modo in cui si litiga sui destini del mondo dentro la maggioranza e dentro l’opposizione di casa nostra. Si dirà che è sempre stato un po’ così, che questa è la natura, e insieme l’abitudine, di tutti gli schieramenti politici che si sono via via formati nel nostro paese. E’ . L'articolo Ue,: “vaaldacasalinghe” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.