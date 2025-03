Lapresse.it - Ue, Calenda: “FI, Azione, +Europa e parte del PD volenterosi italiani”

“Oggi ci sono Forza Italia,e unadel PD, e cioè socialisti, liberali e popolari, che sono convintissimi che bisogna costruire un sistema di difesa europeo, che non vuol dire dell’Europa, vuol dire una Nato europea. Poi ci sono Conte e Salvini che hanno annusato che si prendono voti dicendo no. Poi ci sono due grandi incognite. Schlein è favorevole all’Europa, ma non alla Nato europea. Meloni è favorevole al riarmo, ma non all’Europa. Si decidessero, che dobbiamo fare. Noi rimaniamo lì dove siamo sempre stati“. Lo dice Carloa margine del suo intervento conclusivo al secondo congresso nazionale dia Roma, rispondendo alle domande sulla possibile coalizione dei “” a cui ha fatto riferimento dal palco, sottolineando come non si possa più parlare in Italia di bipolarismo destra/sinistra.