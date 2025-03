Ildifforme.it - Ucraina, Trump minaccia Russia con dazi se non accetta tregua: “Sono molto arrabbiato con Putin”

Leggi su Ildifforme.it

Il presidente Usa è intenzionato a sentire il suo omologo russo in settimana. Volodymyr Zelensky, leader di Kiev, ha invece ricordato gli attacchi che quotidianamente continua a subire il suo Paese, chiedendo a Ue e Stati Uniti di intervenire per porre fine al "terrore russo" contro il suo popoloL'articoloconse non: “con” proviene da Il Difforme.