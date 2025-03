Ucraina media russi | Ucciso un foreign fighter italiano è Yuri Previtali Poi la smentita del diretto interessato | Sto bene

Leggi su Open.online

hanno annunciato l’uccisione da parte dei loro soldati del, originario Palazzago, provincia di Bergamo, che combatteva per l’esercito ucraino. Morte che però è statadalal Corriere della Sera: «Sto, sono vivo». Anche fonti diplomatiche smentiscono l’informazione data dai. Come è circolata l’informazioneA lanciare la notizia del decesso è stato Vladimir Rogov, presidente del coordinamento «per l’integrazione delle nuove regioni russe». «Un altro mercenario straniero è stato eliminato – recita l’annuncio – si tratta del nazista, originario di Bergamo». Tesi sostenuta anche dall’agenzia russa Tass. Ex camionista, trentenne,combatte per Kiev da due anni. Aveva dichiarato al Corriere di Bergamo di esser disposto «a morire per l’».