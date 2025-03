Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, “il ruolo segreto degli Usa: così dalla Germania una task force dirigeva sul campo le truppe di Kiev”

Il coinvolgimentoStati Uniti nella guerra inè stato, fin dall’inizio, ancora più profondo di quanto apparisse all’esterno. Circa due mesi dopo l’invasione russa, inè stata siglata una partnership tra i vertici delle forze armate statunitensi e quelli di, che da quel momento è diventata la spina dorsale delle operazioni militari ucraine, pianificate nella base Usa di Wiesbaden, in Assia. A rivelarlo è il New York Times in una lunga inchiesta, “The Partnership: la storia segreta della guerra in“, condotta dal giornalista Adam Entous attraverso più di trecento colloqui con fonti governative, militari e d’intelligence in dieci Paesi.L’operazione, chiamata “Dragon” e coordinata dai generali Mykhaylo Zabrodskyi e Christopher Donahue, mirava a unire le forze per consentire agli ucraini di sconfiggere i russi: ogni mattina da Wiesbaden gli ufficiali analizzavano gli schieramenti di Mosca e individuavano gli obiettivi più importanti, stilando una lista di priorità che veniva fornita all’intelligence per localizzarli.