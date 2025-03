Quotidiano.net - Ucraina: il profondo coinvolgimento degli Usa, l’incontro in Germania, i risentimenti, le tensioni sulla controffensiva, il ricatto Kursk. L’inchiesta del Nyt

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 30 marzo 2025 - UnStati Uniti nella guerra ine diffuso, più di quanto si conoscesse ufficialmente, tra alti e bassi, costellato anche di aspettative disattese e colpi di mano da parte di Kiev. E’ quanto emerge da un’inchiesta del New York Times (intitolata ‘La partnership: la storia segreta della guerra in. Questa è la storia mai raccontata del ruolo nascostoStati Uniti nelle operazioni militari ucraine contro gli eserciti invasori russi’) nella quale il quotidiano ricostruisce la collaborazione militare instaurata tra i due Paesi nell'aprile 2022, due mesi dopo l'invasione russa del 24 febbraio. Sommario I due generali di Kiev inI successi a Kherson e in Crimea Segreti, rabbia, “richieste irragionevoli” LeVicini alla linea rossa Ildi Kiev a Washington I due generali di Kiev inTutto cominciò quando due generali ucraini di alto rango si recarono a Clay Kaserne, il quartier generale dell'esercito Usa in Europa e Africa, un complesso militare situato a sud-est della città di Wiesbaden, in