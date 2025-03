Lapresse.it - Ucraina: bombardato ospedale militare di Kharkiv, diverse vittime

Lo Stato Maggiore dell’ha denunciato il “bombardamento mirato e deliberato” da parte della Russia dell’. Tra leci sono “militari in cura”, ha aggiunto. Il governatore regionale Oleh Syniehubov ha riferito che un uomo di 67 anni e una donna di 70 anni sono stati uccisi nell’attacco alla seconda città più grande dell’. L’aeronauticaha riferito che la Russia ha lanciato 111 droni esplosivi ed esche in un’ondata di attacchi durante la notte. Ha aggiunto che 65 di loro sono stati intercettati e altri 35 sono andati persi, probabilmente a causa di un blocco elettronico. IN AGGIORNAMENTO