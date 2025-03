Agi.it - Ucciso per difendere il figlio 17enne, si consegnano 2 fratelli

AGI - Vittima di un brutale pestaggio, è morto in ospedale Gioacchino Vaccaro, fruttivendolo di 45 anni, intervenuto in difesa delminorenne aggredito per un rimprovero da due giovani in strada a Partinico. I duesi sono poi consegnati ai carabinieri. L'aggressione È accaduto a Largo Avellone, davanti alla moglie e aldiciassettenne che era stato ferito dai due. Per questo il padre era intervenuto diventando bersaglio della furia degli aggressori. Trasportato al Civico del grosso paese del Palermitano, è deceduto in serata, intorno alle 20. Ricostruzione dei fatti In base a quanto ricostruito dagli inquirenti, ildella vittima avrebbe rimproverato i due violenti perché correvano con la loro auto, mettendo in pericolo i pedoni. A quel punto avrebbero picchiato il ragazzo, subito difeso dal padre che è stato pestato a sangue ed è deceduto per i gravi traumi alla testa e in altre parti del corpo.