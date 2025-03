Thesocialpost.it - Ucciso per aver detto “via Hamas”: il caso Oday Nasser scuote Gaza

Tel Aviv – Aveva solo 22 anniAl Rabay, ed è morto perchiesto un futuro diverso, senza il giogo di. Il suo corpo martoriato è stato ritrovato nel fine settimana davanti all’abitazione di famiglia, un messaggio di terrore nella Striscia di, dove ogni voce dissidente sembra dover pagare con la vita.era sceso in strada pochi giorni prima, tra le rovine di un territorio devastato da mesi di guerra, per unirsi a un’ondata di proteste spontanee che, per tre giorni consecutivi, hanno invasoal grido di “Vogliamo vivere!” e “Via!”. Parole gridate tra le macerie, da una generazione stremata, ma ancora capace di sperare. Parole che, secondo l’accusa della sua famiglia, sono costate ail rapimento, la tortura e l’esecuzione per mano dei miliziani islamisti.