Tutti i segreti per preparare dei pancake perfetti

Soffici, dorati e irresistibili: is sono il simbolo della colazione americana. Ma ottenere la consistenza ideale e azzeccare la cottura non è così semplice. Bastano pochi errori per ritrovarsi con dischi gommosi o troppo compatti. Ecco le regole d'oro per prepararli alla perfezione. Questa ed altre preparazioni tipiche degli Stati Uniti sono raccontate in Uazz'America, la nuova serie di Gambero Rosso TV che racconta il meglio della cucina a stelle e strisce.Ricetta per iRegola numero uno: lasciate da parte il preparato in scatola e fateli in casa, con ingredienti freschi. La chiave deiè una pastella ben bilanciata. Usare farina setacciata per evitare grumi e un pizzico di lievito per ottenere la giusta sofficità. Latte e uova devono essere a temperatura ambiente per un migliore assorbimento della farina.