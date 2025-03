Metropolitanmagazine.it - Tutti i matrimoni di Patty Pravo, dalla trigamia allo scandalo con Riccardo Fogli: “Lasciò la moglie e i Pooh per me”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

La vita privata di, all’anagrafe Nicoletta Strambelli, è sempre stata al centro dei riflettori. Ha vissuto la sua giovinezza, e non solo, senza curarsi di nessuno. Ha goduto dei propri sentimenti pienamente, il che l’ha portata a sposarsi numerose volte.Un totale di cinque nozze per, con Gordon Faggetter, Franco Baldieri,, Paul Martinez e Jack Edward Johnson. Tanti compagni di vita ma nessun figlio. Netta la scelta di non diventare madre da parte dell’artista. Con Faggetter, batterista inglese, l’amore durò 5 anni. In seguito ha poi sposato lo stilista Franco Baldieri, ma si è trattato di un amore lampo, che al tempo generò un certo clamore. Ciò perché la loro unione all’altare li ha tenuti insieme per appena una manciata di settimane. Ha avuto modo di parlarne in un’intervista, spiegando come una notte si sia resa conto d’aver del tutto sbagliato uomo.