Viterbotoday.it - Tuscia e cultura, Civita Castellana ha un problema con le biblioteche

Leggi su Viterbotoday.it

Il 24 marzo si celebra la giornata nazionale per la promozione della lettura. Sviluppare questa abitudine è essenziale fin dall’infanzia. Leggere infatti contribuisce in maniera determinante alla crescita e allo sviluppo cognitivo. Come sottolineato dal Centro nazionale di documentazione e.