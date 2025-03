Quotidianodipuglia.it - Turco stoppa Pd e Decaro: «Nessuno faccia nomi ora. Noi da soli? Valuteremo»

Leggi su Quotidianodipuglia.it

«Noi non siamo in un?alleanza strutturale»; «siamo una forza progressista indipendente»; «se non ci sarà convergenza sui temi non abbiamo interesse a.