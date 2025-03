Juventusnews24.com - Tudor, retroscena a fine partita: quei gesti non sono passati inosservati dopo Juve Genoa. Cosa ha fatto il nuovo tecnico bianconero

di RedazionentusNews24nonhal’allenatore al termine della. Tutti i dettagliLa Gazzetta dello Sport ha svelato alcunirelativi al postdi Igor, alla prima panchina ieri daallenatore dellacontro il. Due minuti, resistiamo ancora due minuti. Al 92? il croato ha mimato il numero con le dite e invitato la squadra a compattarsi in attesa del triplice fischio.Poi ha alzato il pugno verso il cielo quando il direttore di gara ha sancito ladei giochi, in seguito abbracci con tutti (quello di iniziocon Giuntoli) a cominciare dai suoi collaboratori e da Mattia Perin, prima di andare a salutare i suoi giocatori uno per uno e ringraziare i tifosi battendo le mani verso la Curva.