Juventusnews24.com - Tudor Juve, buona la prima sulla panchina bianconera! Vinto un altro esordio: l’allenatore ha già battuto un record

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24launsu una: il dato statisticoIgorvince un, questa voltadella. Il tecnico bianconero è spesso subentrato a stagione in corso e non ha quasi mai sbagliato il primo match con una nuova squadra.È infatti il quintoconsecutivo chevince come nuovo allenatore: sorride il tecnico ma soprattutto i tifosi bianconeri che hanno visto la propria squadra tornare alla vittoria. Leggi suntusnews24.com