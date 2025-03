Juventusnews24.com - Tudor è rimasto impressionato ma non troppo dall’atmosfera dell’Allianz Stadium: «Stadio e tifosi belli ed emozionanti, ma è più bella questa sensazione»

di Redazione JuventusNews24, allenatore della Juve, ha espresso le sue sensazioni sull’atmosfera avvertita all’Allianzper la sfida contro il Genoa: ecco le sue paroleIgorha parlato in conferenza stampa dopo Juve Genoa, valida per la 30ª giornata di Serie A 2024/25. Di seguito riportate le sue dichiarazioni, che hanno riguardato l’atmosfera avvertita all’Allianz.CORI DEI– «Sono stati, importanti per la situazione. Nellol’atmosfera era un po’ così ma ci tenevo perché era importante partire con il piede giusto».PIENO E STRISCIONE – «Molto bello, però piùla vittoria. Le emozioni sono belle ma è piùla vittoria».LE PAROLE DIIN CONFERENZA STAMPA POST JUVE GENOALeggi su Juventusnews24.com