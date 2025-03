Tvplay.it - Tudor blocca tutto, salta il primo affare in casa Juventus

Leggi su Tvplay.it

Igorha deciso di porre un veto su una cessione importante insul più bello per il volere del nuovo tecnico bianconeroL’ex difensore croato sta cercando di convincere la dirigenza a rivedere unche sembrava essere fuori discussione e che può invece rientrare proprio sul più bello.è convinto di poter ricostruire qualcosa di importante partendo proprio da quel profilo.ilin(TvPlay – ANSA) Diciamo che Igornon è entrato proprio in punta di piedi nel mondo Juve. Sarà per il suo trascorso da giocatore a Torino, sarà per quella grande voglia di rivalsa che lo pervade dallo scorso anno, ma il tecnico croato ha tutta la voglia di imporsi e non solo per tre mesi. Il contratto firmato con i bianconeri prevede un accordo firmato fino al 30 giugno 2025, con possibilità di rinnovo automatico fino al 30 giugno 2026 in caso di qualificazione alla prossima Champions League.