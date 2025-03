Justcalcio.com - TS – Tris Cagliari sul Monza. Nicola a +6 sull’Empoli, Nesta sempre più ultimo

2025-03-30 14:26:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport:Torna a vincere il, superando ilnell’incontro valido per la 30ª giornata di Serie A. Alla Unipol Domus, gli uomini di Davideritrova i 3 punti grazie al finale di 3-0 firmatos Viola (49?), Gianluca Gaetano (73?) e Zito Luvumbo (92?), guadagnando così un vantaggio di 6 lunghezze, che a Como ha pareggiato i conti dopo il vantaggio dei padroni di casa. E poprio la formazione di Roberto D’Aversa sarà l’avversario del prossimo impegno di campionato. Si complica invece la classifica dei brianzoli di Alessandro, che chiudono la classifica con 15 punti e un ritardo di 10 lunghezze dalla salvezza. La prossima giornata c’è il Como. Il racconto della partitaMeglio l’approccio delnel pirma frazione di gioco, che non riesce però a trovare la via del gol.