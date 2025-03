Trump | tratto con chi ci dà cose grosse

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.07 Non ci saranno ritardi nell'imposizione di dazi il 2 aprile, ha avvertito il presidente Usa,,alla Nbc, sottolineando di essere pronto a trattare solo con Paesi "disposti a darci qualcosa di grosso, altrimenti non negozio". "Non mi interessa se le case d'auto straniere alzano i prezzi a causa dei dazi. Anzi, spero che li aumentino così la gente compra auto americane. Ne abbiamo in abbondanza", ha dettosmentendo che abbia chiesto agli AD di case automobilistiche straniere di non alzare i prezzi delle vetture negli Usa