Ilfattoquotidiano.it - Trump tira dritto sui dazi: “Non mi interessa se i prezzi della auto straniere saliranno”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Non mise i. Anzi lo spero perché vorrà dire che la gente inizierà ad acquistareamericane, ne abbiamo in abbondanza”. Donaldsuied esclude la possibilità di ritardi nella loro attuazione anche se apre a eventuali trattative sulle tariffe solo sei i paesi colpiti “vorranno darci qualcosa di grande valore. Altrimenti non c’è spazio per negoziare”. In una intervista alla Nbc il presidente degli Usa ha ribadito di essere convinto che isiano l’elemento chiave per trasformare l’economia americana, punendo chi si è approfittato degli Stati Uniti per decenni. Il tycoon non ha comunque ancora chiarito né fatto trapelare cosa annuncerà il 2 aprile, ribattezzato il ‘giornoliberazione’.infatti svelerà ima non è chiaro di quale entità e reciproci fino a che punto, lasciando solo intendere che potrebbero colpire 1.