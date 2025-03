Lettera43.it - Trump: «Sono arrabbiato con Putin, più dazi senza un accordo sull’Ucraina»

Leggi su Lettera43.it

Intervistato da Nbc, Donaldnon ha detto solo che idel 25 per cento sulle auto straniere entreranno in vigore come annunciato il 2 aprile, ma anche di essere «» con Vladimir, che criticando la credibilità di Volodymyr Zelensky sta di fatto ostacolando il raggiungimento di un’intesa. «Se non dovessimo riuscire a raggiungere uncon la Russia per fermare lo spargimento di sangue in Ucraina, e se dovessi pensare che è colpa di Mosca, allora applicherò tariffe secondarie sul loro petrolio», ha affermato.Vladimir(Getty Images).Secondo quanto riportato dall’Agence France-Presse,ha chiesto la costituzione di un governo di transizione in Ucraina, che potrebbe di fatto estromettere Zelensky dalla guida del Paese. Parlando con la Nbc, The Donald ha sottolineato chesa della sua arrabbiatura, aggiungendo però che «potrà passare rapidamente» se lo zar «farà la cosa giusta».