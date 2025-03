Iltempo.it - Trump smantella il mondo woke: indagine su Disney. Basta discriminazioni al contrario

L'amministrazioneprosegue nella sua battaglia contro le politiche aziendali legate alla diversità, all'equità e all'inclusione (DEI). L'ultima mossa riguarda la- al centro di numerose polemiche per il film “Biancaneve” - e la sua controllata ABC, finite sotto la lente della Federal Communications Commission (FCC), che ha annunciato l'avvio di un'per verificare la conformità delle loro iniziative in materia di diversità alle normative vigenti. Il presidente della FCC, Brendan Carr, ha espresso le sue preoccupazioni in una lettera indirizzata allae diffusa sulla piattaforma X. «Sono preoccupato dal fatto che ABC e la sua società madre abbiano incoraggiato e possano ancora incoraggiare forme sleali di DEI in modo non conforme alle norme della FCC», ha scritto Carr, aggiungendo che la strategia inclusiva dellaavrebbe finito per «infettare molti aspetti del processo decisionale della vostra azienda».