Ilfattoquotidiano.it - Trump: “Prenderemo la Groenlandia, non escludo l’uso della forza militare”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

la, al 100%. Penso ci sia una buona possibilità che potremo farlo senza, ma nonnulla“. Ai microfoni di Nbc News, Donaldribadisce la sua intenzione di annettere il territorio danese per ragioni di sicurezza. E alla domanda su quale messaggio l’annessione invierebbe alla Russia e al resto del mondo risponde: “Non ci penso davvero, non mi interessa. Laè un argomento molto separato, molto diverso. È pace internazionale. È sicurezza einternazionale. Ci sono navi che navigano al largoprovenienti dalla Russia, dalla Cina e da molti altri Paesi. E non permetteremo che accadano cose che possano danneggiare il mondo o gli Stati Uniti“.Nella stessa intervista, il capoCasa Bianca ha affermato di non voler licenziare nessuno dei suoi collaboratori a seguito del “Signalgate“, l’imbarazzante fuga di notizie sui piani del governo per un attacco aereo contro gli Houthi in Yemen, condivisi per errore in una chat sulla piattaforma Signal con Jeffrey Goldberg, direttorerivista The Atlantic.