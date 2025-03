Trump perde la pazienza | Putin sa che sono arrabbiato parlerò con lui in settimana

Leggi su Open.online

Il presidente USA Donaldprevede di parlare con il presidente russo Vladimirin. Lo ha detto lui stesso in un’intervista a Nbc. Minaccia i dazi, in mancanza di un’intesa.si definisce «molto» e «incavolato» conquando ha criticato la credibilità di Volodymyr Zelensky, ipotizzando un governo di transizione per l’Ucraina. «Se io e la Russia non dovessimo riuscire a raggiungere un accordo per fermare lo spargimento di sangue in Ucraina e se dovessi pensare che è colpa della Russia allora applicherò tariffe secondarie sul loro petrolio», ha dichiarato il numero uno alla Casa Bianca.ha riferito chesa della sua arrabbiatura notando però che la rabbia può «dissiparsi rapidamente» se lui «fa la cosa giusta».Zelensky: «Ci aspettiamo una risposta da Ue e Usa sul terrore russo»«La Russia sta prolungando la guerra e noi forniamo ai nostri partner tutte le informazioni sugli attacchi che l’esercito russo sta portando avanti e su cosa si sta preparando.