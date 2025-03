Thesocialpost.it - Trump non esclude un terzo mandato: “Ci sono modi per farlo”

Donaldriapre il dibattito su un possibilepresidenziale, sfidando i limiti imposti dal 22º emendamento della Costituzione americana. In un’intervista alla NBC, il presidente in carica ha affermato che esistono “diversi metodi” per aggirare il vincolo costituzionale che vieta esplicitamente più di due mandati.Senza mezzi termini,ha precisato di non scherzare su questa possibilità. “Molte persone vogliono che lo faccia”, ha dichiarato, lasciando intendere che l’idea circoli non solo nei suoi ambienti più fedeli ma anche tra sostenitori e consiglieri. Ha tuttavia aggiunto: “Ho detto loro che abbiamo ancora molta strada da fare e che è ancora molto presto.concentrato sull’attuale”.Le sue parole arrivano a pochi mesi dall’inizio del nuovo ciclo alla Casa Bianca, alimentando già da ora speculazioni su un possibile scontro istituzionale nel futuro politico americano.