Trump | Nessun ritardo i dazi scattano dal 2 aprile

Nel corso di un’intervista concessa a Nbc, Donaldha confermato che non ci saranno ritardi sull’imposizione didal 2, sulle auto importate negli Usa, data definita dal presidente americano «il giorno della liberazione».ha affermato di essere pronto a trattare solo se gli altri Paesi «sono disposti a dare qualcosa di grande» agli Stati Uniti. Altrimenti, ha dichiarato, «non c’è spazio per negoziare». The Donald ha poi detto di non essere preoccupato dal fatto che le case automobilistiche straniere alzeranno con ogni probabilità i prezzi a causa dei: «Non mi interessa. Spero che li aumentino perché se lo fanno la gente comprerà auto americane, ne abbiamo in abbondanza».è poi tornato alla carica sulla Groenlandia. «Sarà nostra al 100 per cento», ha detto spiegando che gli Stati Uniti hanno la possibilità di prendere l’isola senza la forza militare.