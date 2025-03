Unlimitednews.it - Trump “Molto arrabbiato con Putin, possibili dazi sul petrolio russo”

ROMA (ITALPRESS) – In un colloquio telefonico con Nbc News il presidente degli Stati Uniti Donaldsi è detto “” e “incazzato” con l’omologoVladimirper aver criticato la credibilità della leadership del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Perquesti commenti di“non vanno nel verso giusto”. “Se la Russia e io non riusciamo a raggiungere un accordo per fermare lo spargimento di sangue in Ucraina, e se penso che sia colpa di Mosca, applicherò tariffe secondarie su tutto ilproveniente dalla Russia – ha aggiunto il presidente statunitense -. Questo significa che se compridalla Russia, non puoi fare affari negli Stati Uniti, e ci sarà una tariffa del 25% su tutto il”.ha detto chesa che è, ma ha osservato che ha “un ottimo rapporto con lui” e “la rabbia si dissipa rapidamente.