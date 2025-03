Laprimapagina.it - Trump minaccia tariffe sul petrolio russo se non si trova un accordo sull’Ucraina

Donaldha dichiarato di essere “molto arrabbiato” con Vladimir Putin per aver messo in dubbio la legittimità della leadership del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L’ex presidente degli Stati Uniti hato di imporresecondarie su tutte le esportazioni dise non si dovesse raggiungere untra Washington e Mosca per porre fine al conflitto in Ucraina.“In caso di mancatoper fermare lo spargimento di sangue in Ucraina, e se riterrò che la responsabilità sia della Russia – il che potrebbe anche non essere – allora applicheròsecondarie su tutto il”, ha dichiaratoin un’intervista telefonica a NBC.Ha inoltre precisato che “se compridalla Russia, non potrai fare affari negli Stati Uniti”. Le, secondo le sue parole, sarebbero comprese tra il 25 e il 50 per cento sulle esportazioni petrolifere russe.