Trump minaccia Putin | Sono molto arrabbiato…

Il presidente degli Stati Uniti, nel corso di un’intervista, si è dettoarrabbiato della reazione dell’omologo russo sui negoziati per la pace in Ucraina.L’Europa e il mondo restano con il fiato sospeso per capire se a breve si riuscirà a trovare un modo per arrivare almeno a una tregua nella guerra tra Ucraina e Russia che oramai va avanti da almeno tre anni. Dopo l’elezione alla Casa Binaca di Donaldla svolta sembrava davvero vicino soprattutto per l’impegno che il tycoon aveva assunto agli occhi del mondo per far cessare il fuoco.: “arrabbiato.” – Cityrumors.it – Ansa fotoè sceso in campo in prima persona e in queste prime settimane del suo nuovo mandato cistati già due incontri presidenziali. Uno trae Vladimire l’altro con Volodymyr Zelensky, questo per ribadire che gli Stati Uniti si stavano impegnando per facilitare i colloqui bilaterali a livello tecnico con le delegazioni russa e ucraina, incontri che sisvolti dal 23 al 25 marzo a Riad.