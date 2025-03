Thesocialpost.it - Trump minaccia l’Iran: “Bombardamenti come non mai se non c’è accordo”

Donaldha lanciato un duro avvertimento al: “Se non stringono un, ci sarannonon ne hanno mai visti prima”. Parole che segnano un’escalation retorica sul dossier del nucleare iraniano, pronunciate in un’intervista concessa a Nbc News. Il presidente ha inoltre evocato dazi secondari contro Teheran, un’arma economica già impiegata in passato per aumentare la pressione. Ha però ammesso che, nonostante le minacce, i contatti diplomatici tra funzionari statunitensi e iraniani sono in corso.Le dichiarazioni disi inseriscono in un lungo e complesso percorso di negoziati internazionali sul programma nucleare di Teheran, iniziato nei primi anni Duemila, quando l’Agenzia internazionale per l’energia atomica cominciò a sollevare dubbi sulla reale natura degli impianti iraniani.