Thesocialpost.it - Trump minaccia dazi sul petrolio russo: “Perché sono molto arrabbiato con Putin”

Leggi su Thesocialpost.it

Donaldalza i toni contro Vladimir, ventilando l’introduzione disecondari sulin caso di mancato accordo per fermare la guerra in Ucraina. In un’intervista rilasciata alla NBC, l’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di essere «» e «incavolato» con il leader del Cremlino per aver messo in dubbio la credibilità di Volodymyr Zelensky e per aver ipotizzato un governo di transizione a Kiev.ha precisato che la sua posizione è chiara: se Mosca non collaborerà per trovare un’intesa e se le responsabilità del conflitto continueranno a ricadere sulla Russia, allora scatteranno «tariffe secondarie» sull’export energetico di Mosca.Secondo quanto riferito,sarebbe già stato informato dell’irritazione dell’ex presidente, che però lascia aperta una porta al dialogo, sottolineando che la rabbia «può dissiparsi rapidamente» qualora il presidente«faccia la cosa giusta».