Thesocialpost.it - Trump, l’attacco di Augusto Minzolini: “Europei parassiti? Senza di noi l’America sarebbe ancora nelle mani dei nativi”

Leggi su Thesocialpost.it

Lo scontro tra la “Vecchia” Europa e gli Stati Uniti d’America a trazioneiana si fa sempre più serrato. Non passa giorno ormai che l’inquilino della Casa Bianca non si inventi un’altra sparata contro i cugini. A cominciare dalla questione dei dazi ad esempio. La politica aggressiva portata avanti da Donaldfinisce quindi per provocare reazioni di ogni tipo. A volte anche scomposte e mal calibrate. Come nel caso di. Il giornalista ed ex senatore di Forza Italia forse stavolta la spara troppo grossa sui social, tirando in mezzo anche i poveri indiani.Leggi anche: Alessandro Barbero, anche lo storico sarà al corteo di Giuseppe Conte contro le armiLeggi anche: Drone russo in volo sul centro di ricerca Ue Ispra sul lago Maggiore: “A marzo 5 episodi”Il post dicontro“Non so voi ma farmi dare deidal Presidente degli Stati Uniti io non lo accetto.