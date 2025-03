Trump | io arrabbiatopresto sento Putin

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.40 Donaldprevede di parlare con l' omologo russo in settimana: lo ha detto in un'intervista a Nbc, aggiungendo essersi "molto arrabbiato" conquando questi ha messo in dubbio la credibilità di Zelensky e ha proposto un governo di transizione per l'Ucraina "Se con la Russia non raggiungessimo un accordo per fermare lo spargimento di sangue e io dovessi pensare che la colpa è della Russia, applicherò dazi sul loro petrolio",ha continuato,aggiungendo che la sua rabbia può "dissiparsi in fretta" se"fa la cosa giusta".