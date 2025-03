Thesocialpost.it - Trump: “Il 2 aprile sarà il giorno della liberazione”. Confermati i dazi, nessun ritardo

Washington –passo indietro sui: il presidente americano Donaldha confermato che il 2scatteranno le nuove imposizioni, definendo quella data come “il”. In un’intervista rilasciata alla rete Nbc, il tycoon ha ribadito la linea dura sul commercio internazionale, escludendo qualsiasi apertura a trattative, se non in cambio di concessioni rilevanti.“Sono pronto a trattare solo se ci danno qualcosa di grande”, ha dichiarato, precisando che “altrimenti non c’è spazio per negoziare”. Parole che spazzano via le voci su un possibile dietrofront o su trattative in corso con l’industria automobilistica.Il presidente ha anche smentito le indiscrezioni secondo cui avrebbe chiesto ai ceo delle case automobilistiche di non aumentare i prezzi.