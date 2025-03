Quotidiano.net - Trump e il terzo mandato: “Ci sto pensando”. Ma è vietato della Costituzione Usa

Roma, 30 marzo 2025 – Il presidente Usa Donaldnon ha escluso la possibilità di puntare a unalla Casa Bianca, nonostante il divieto posto dal 22esimo emendamentoamericana, affermando in un'intervista con la NBC News che esistono modi per farlo e sottolineato "non sto scherzando". US President-elect Donaldspeaks during a meeting with House Republicans at the Hyatt Regency hotel in Washington, DC on November 13, 2024. (Photo by ALLISON ROBBERT / POOL / AFP)pensa al"Molte persone vogliono che lo faccia", ha dettoin una telefonata con NBC News, riferendosi ai suoi alleati. "Ma, voglio dire, fondamentalmente dico loro che abbiamo ancora molta strada da fare, sapete, è molto presto nell'amministrazione". "Mi concentro sul presente", ha aggiunto