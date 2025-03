Iltempo.it - Trump "arrabbiato" con Putin. E minaccia bombardamenti "mai visti" sull'Iran

Donaldnon ha usato mezzi termini e ha detto di essere "molto" e "inca**ato" con l'omologo russo Vladimirper aver criticato la credibilità della leadership del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Per il presidente degli Stati Uniti questi commenti di"non vanno nel verso giusto". "Se la Russia e io non riusciamo a raggiungere un accordo per fermare lo spargimento di sangue in Ucraina, e se penso che sia colpa di Mosca, applicherò tariffe secondarie su tutto il petrolio proveniente dalla Russia - ha spiegato -. Questo significa che se compri petrolio dalla Russia, non puoi fare affari negli Stati Uniti, e ci sarà una tariffa del 25% su tutto il petrolio". Il capo del Cremlino, ha proseguito, sa che è, ma ha osservato che ha "un ottimo rapporto con lui" e che "la rabbia si dissipa rapidamente.