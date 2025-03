Ilfattoquotidiano.it - Trovati resti umani in un fiume: sono di una 13enne scomparsa 50 anni fa. La scoperta grazie al Dna, ma è giallo su cosa le sia accaduto

Per quasi trent’rimaste ossa senza nome,parziali di uno scheletro femminile scoperto nel 1995 nel letto di unlungo l’autostrada 129, vicino a Rogge Lane, nella contea di Santa Cruz, in California. Per quasi cinquant’, una famiglia di New York ha cercato la propria figlia,nel nulla a soli 13. Ora,alle meraviglie (e alle perseveranza) della scienza forense, questi due misteri siuniti, svelando la verità: quelle ossa appartengono a Laura O’Malley, l’adolescente svanita da Long Beach, Long Island, il 26 agosto 1975.La svolta, come riportato da The Independent e CNBC, è arrivata dopo che l’ufficio dello sceriffo della contea di Santa Cruz ha deciso di riaprire il caso nel 2019. Le analisi iniziali del 1995 avevano stabilito solo il sesso della vittima, ma le tecnologie moderne hanno permesso di andare molto oltre.