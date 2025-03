Justcalcio.com - Trovano un amico Robinho coinvolto nello stupro di gruppo per il quale hanno condannato l’ex Madrid

2025-03-21 09:14:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione:Rudney Gomes da Silvauno degli amici dinel caso di a Violazione delnel 2013 per ileraReale in Italia nove anni di prigioneè stato trovato morto in un parcheggio nel quartiere di Gonzaga, a Santos (Sao Paulo).La polizia giudiziaria brasiliana sta indagando sulla morte di Rudney Gomes, che aveva 46 anni ed era guardia del corpo diper quanto possibile suicidio.Rudney Gomes da Silva, uno degli amici dicoinvolti nel caso di molteplici violazioni con cuiRealè statoa nove anni di prigione, è stato trovato morto in un parcheggio nel quartiere di Gonzaga, a Santos (San Paolo).