Tris salvezza per il Cagliari | Monza travolto 3-0 all' Unipol Domus

, 30 marzo 2025 – Colpodelche, tra le mura amiche dell’, ritrova dopo cinque partite la vittoria travolgendo 3-0 unsempre più vicino al baratro della Serie B. Tre punti pesantissimi, insomma, per i rossoblù che si portano a +6 dal terzultimo posto, attualmente occupato dall’Empoli. Gli uomini di Nicola nel primo tempo hanno lasciato il pallino del gioco a unperò poco concreto e dopo l’intervallo hanno alzato i decibel del loro gioco in maniera poderosa e decisiva: a stappare la gara ci ha pensato Viola al minuto numero 49 con un colpo di testa perfetto su cross dalla trequarti di Augello. Un vantaggio che ha permesso di sciogliere le briglie ai padroni di casa che nel quarto d’ora finale hanno ipotecato la vittoria con la punizione perfetta di Gaetano, autore poi dell’assist per il diagonale perfetto di Luvumbo in pieno recupero.