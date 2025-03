Calciomercato.it - Triplo obiettivo per l’Inter: costano oltre 80 milioni

Leggi su Calciomercato.it

La squadra campione d’Italia ospita l’Udinese nel match della 30° giornata di campionato: c’è di mezzo anche il mercato in casa nerazzurraritrova Dimarco e Darmian (per l’occasione capitano), ma non Lautaro Martinez per il posticipo pomeridiano a San Siro contro l’Udinese.Lucca e Pavard (LaPresse) – Calciomercato.itSfida da non fallire per continuare la corsa scudetto in testa alla classifica e mettere ulteriore pressione al Napoli, impegnato in serata al ‘Maradona’ contro il Milan. Arnautovic però non fa rimpiangere il capitano, ai box per infortunio che rischia seriamente di saltare anche il primo derby di Coppa Italia con il ‘Diavolo’. L’austriaco sfrutta al meglio l’assist del rientrante Dimarco, dopo un’azione corale da applausi dei campioni d’Italia.Lucca, Solet e Bijol:fa spesa in casa UdineseDa un centravanti all’altro, perché le attenzioni della dirigenza nerazzurra in chiave mercato sono rivolte sponda ospite su Lorenzo Lucca, nel mirino un po’ di tutte le grandi di Serie A.