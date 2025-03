Tg24.sky.it - Trentino, Valanga in Val di Sole: travolti due scialpinisti. Uno è in gravi condizioni

Due persone sono state travolte da unasul monte Vioz in Val diin. Uno scialpinista è stato recuperato dai soccorritori e versa in: è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Trento. Una seconda persona è stata portata all'ospedale di Cles. In quella zona l'allerta valanghe è "moderata" sopra i 1900 metri.