Ilgiorno.it - Trenta nuovi alberi piantati al Lido. Legambiente e scuola si alleano

e gli alunni di Novate Mezzola insieme per rendere ancora più bello e green il parco di Novate Mezzola. Mattinata veramente entusiasmante quella di venerdì nel corso della quale, grazie ad una sinergia tra due classi (39 alunni) delladi Novate,, e il Comune valchiavennasco, sono state piantumate una trentina di piccole piante (donate dall’Ersaf) al parchetto del. "Questa collaborazione fra tre soggetti istituzionali, Comune,è davvero molto importante – dicono daValchiavenna – e ha permesso di migliorare lo stato dell’ambiente. I grandi protagonisti sono stati i 39 alunni. Vedere l’entusiasmo di molti giovani per questo "atto pratico" per l’ambiente è stato fantastico e vederli all’opera con gioia, nel piantare le piante, dà grande soddisfazione.